Podatek od zbiórek znów podgrzewa atmosferę. Haracz zapłacą beneficjenci

Posłowie najprawdopodobniej odrzucą weto Senatu w sprawie ustawy deregulacyjnej. Równolegle przystąpią do naprawienia przepisów o internetowych zrzutkach - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Taki scenariusz przedstawił "DGP" przewodniczący sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji Bartłomiej Wróblewski ( PiS ).

- Obecne regulacje dają fiskusowi prawo do opodatkowania pojedynczych, wysokich darowizn - mówi dziennikowi Wojciech Jaciubek, adwokat i doradca podatkowy w kancelarii Marszałek i Partnerzy-Adwokaci. Podkreśla, że jeśli przepisy się zmienią, będzie jeszcze gorzej, bo większość beneficjentów dobroczynnych zbiórek zostanie opodatkowana.

Sumowanie darowizn

Jak wyjaśnia "Rz", z uchwalonych przez Sejm przepisów wynika, że darowizny od wielu osób muszą być sumowane . Jeśli przekroczą pięcioletni limit, który ma wynieś 54 180 zł, będą one opodatkowane.

Wojciech Jaciubek podaje przykład osoby zbierającej np. na leczenie. Jeśli dostanie od tysiąca darczyńców po 100 zł, to obecnie nie dzieli się z fiskusem, ale po zmianach będzie musiała zapłacić podatek – tłumaczy.

Zmiany w prawie

Jedna to 3,5-krotnie podwyższenie kwoty wolnej od podatku przy darowiznach i spadkach od jednej osoby. Druga zmiana polega na wprowadzeniu limitów dla darowizn otrzymanych od wielu osób.

Podatek byłby więc należny od nabycia własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w pięcioletnim okresie: 108 360 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej, 81 270 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej, 54 180 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.