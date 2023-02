"Podatek od zrzutek" wprowadzony wrzutką poselską. Rząd chce naprawić pomysł polityków PiS

Zaproponowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości "podatek od zrzutek" to w praktyce rozszerzenie podatku od spadków i darowizn. Politycy jedną poprawką wprowadzili zupełnie nowy twór podatkowy, na co następnie przystał Sejm , o czym pisaliśmy w money.pl.

Nowy podatek wprowadzony po cichu w Sejmie

Dotychczas jednak kwota wolna dotyczyła wpłat od jednej osoby. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z października 2022 r. w przypadku darczyńców niepowiązanych rodzinnie z obdarowanym limit ten wynosił 5308 zł wpłacone w ciągu pięciu lat. Jeżeli więc suma darowizn przekazanych przez jedną osobę obcą w ciągu pięciu lat przekroczyła tę kwotę, to beneficjent musiał zapłacić podatek.

Zgodnie z ustawą o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych kwota ta ma być podniesiona do 18 060 zł w przypadku darczyńców niepowiązanych rodzinnie. Szkopuł w tym, że wraz ze wspomnianą poprawką opodatkowane będą też datki od wielu darczyńców. W przypadku darowizn od osób obcych obowiązek podatkowy zaistnieje po przekroczeniu sumy wpłat na poziomie 54 180 zł.

Kto zapłaci podatek od zrzutek?

Takie pytanie zadaliśmy Piotrowi Juszczykowi, głównemu doradcy podatkowemu w InFakcie. – Podatek od darowizn i spadków nie dotyczy osób prawnych, płacą go osoby fizyczne. Opodatkowaniu zatem będą podlegały zbiórki organizowane przez osoby prywatne. Natomiast duże organizacje czy fundacje o charakterze filantropijnym tego podatku nie zapłacą – wyjaśnia ekspert w rozmowie z money.pl.

Rząd próbuje naprawić inicjatywę poselską

Członek zarządu portalu zrzutka.pl podkreśla, że nowy podatek będzie stanowić duże obciążenie dla organizatorów zbiórek, gdyż może wynieść do 20 proc. od zebranych kwot. Do tego dochodzą jeszcze kwestie rozliczeń z urzędami.

Małgorzata Samborska z kolei zauważa, że tak istotna zmiana nie została w żaden sposób przedyskutowana ze stroną społeczną, a w samej ustawie nie ma też słowa uzasadnienia z czego ona wynika. Podkreśla zarazem, że choć pojawiła się w ustawie noszącej nazwę "w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych", to jednak te konkretne przepisy owe bariery mnożą i przyczynią się do wzrostu biurokracji.

Po co zatem ta zmiana? Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania money.pl, chodziło o to, by "zapobiec możliwości prania pieniędzy". "Istnieje bowiem ryzyko uniknięcia 75-procentowego PIT od tzw. nieujawnionych dochodów poprzez deklarowanie ich otrzymania tytułem darowizn" – czytamy w odpowiedzi resortu.