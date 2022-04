Ograniczenia w zwolnieniu z podatku od darowizny – jak uniknąć opodatkowania?

Podatnik 54 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Po co utrudniać życie podatnikom ? Skoro jest zwolnienie z zapłaty podatku to po jakiego czorta trzeba to zgłosić ? To jest inwigilacja podatników. A nawet jak ktoś otrzyma darowiznę ponad kwoty wolne i nie zgłosi jej w terminie to przecież nic wielkiego się nie stanie, Urzędowi i tak ta danina nie byłaby należna, więc czemu urząd miałby się bogacić kosztem podatnika ? Przepisy do zmiany, aby żyło się łatwiej.