Kwota wolna od podatku 2022 – ile wynosi?

Podniesienie kwoty wolnej od podatku , ulgi podatkowe, nowe zasady płacenia składki zdrowotnej to tylko niektóre zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2022 roku wraz z Polskim Ładem. W założeniu reforma ma pomóc wyjść z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 oraz wspomóc finansowo obywateli i przedsiębiorców. Eksperci wciąż jednak wyliczają wątpliwości i obawy związane między innymi z funkcjonowaniem firm. Niektóre zmiany jednak pomogą odciążyć dużą część Polaków. Wiąże się to szczególnie z podniesieniem kwoty wolnej od podatku.

Kwota wolna od podatku to wartość, od której nie trzeba odprowadzać podatku dochodowego od osób fizycznych. Oblicza się ją na podstawie dochodu podatnika, czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Kwota wolna może w niektórych przypadkach w znaczący sposób zmienić wysokość otrzymywanego wynagrodzenia. Warto więc wiedzieć, kto może z niej skorzystać.

Zmiany wprowadzone przez Polski Ład

W 2021 roku wynosiła już 8 000 zł. W 2022 roku została podwyższona do aż 30 000 zł. Obowiązuje ona dla dochodów osiąganych w 2022 roku. Zmian nie dotyczy jednak wyłącznie kwota wolna. Przed wejściem w życie Polskiego Ładu, uwzględniana jest kwota zmniejszająca podatek wynosząca 525,12 zł. Jednak zmiany wprowadzone wraz z reformą ją likwidują. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku spowodowało jednoczesny wzrost kwoty zmniejszającej podatek do 5 100 zł rocznie.

Co więcej, od nowego roku kwota wolna od podatku nie maleje wraz ze wzrostem dochodów. Jej wysokość pozostaje taka sama dla każdego, kto rozlicza się na skali podatkowej. Podatek należy zapłacić, gdy dochód przekroczy kwotę 30 000 zł rocznie.

Kwota wolna od podatku – kto skorzysta?

Jeśli pracownik zarabia rocznie mniej niż 30 000, jego dochód nie zostanie opodatkowany, tak więc nie zapłaci on podatku. Nie dotyczy to jednak każdego. Z takiej możliwości mogą skorzystać wyłącznie osoby rozliczające się skalą podatkową, czyli jednym ze sposobów opodatkowania w ramach zasad ogólnych. Skala podatkowa opiera się na występowaniu dwóch progów – 17 proc. i 32 proc.. W przypadku przekroczenia 1 mln zł doliczana jest także tzw. danina solidarnościowa, czyli dodatkowa stawka 4 proc..

Jeśli dochód osiągnięty w trakcie roku nie przekroczy 30 000 zł, podatnik nie zapłaci podatku. W przypadku dochodu do 120 000 zł podatek wyniesie 17 proc.. Od tego należy odjąć również kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 5 100 zł. Gdy zaś dochód przekroczy 120 000 zł, podatek wyniesie 15 300 zł plus 32 proc. nadwyżki ponad 120 000 zł. Oznacza to, że jeżeli dochody przekroczą 120 000 zł, dopiero wtedy zostanie naliczony wyższy podatek.