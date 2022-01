Polski Ład. Prezes ZUS: większość emerytów ma wyższą wypłatę na rękę

MORAWIECKI 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

JAKIE 6%? JAK MOŻNA TAK JAWNIE KŁAMAĆ! STRACILI NIE TYLKO "BOGACI" EMERYCI ALE WSZYSTKIE OSOBY Z TZW BRANZÓWKI A TYVH W POLSCE NIE JEST 6%!!!! NAJLEPIEJ ROBIĆ LUDZIOM WODĘ Z MÓZGU! ALE DO CZASU!!! ONI MYŚLĄ ŻE LUDZIE NIE WIDZĄ SWOICH PASKÓW WYPLAT I NIE UNIEJA LICZYĆ!!!! A TO ŻE WSZYSTKO POSZLO W GÓRĘ NIERAZ O 500%-1000% TO TAKŻE WINA TYCH BOGATYCH EMERYTÓW A MOŻE TO WINA TUSKA I KTÓRYM TVP PIEPR... AŻ DO ZNUDZENIA. LUDZIE MAJA JUZ DOŚĆ WASZYCH KŁAMSTW I PRZY WYBORACH SIĘ O TYM PRZEKONACIE. JUŻ WAS NIKT NIE OBRONI NAWET JAK SFAŁSZUJECIE WYBORY BO SAMI SOBIE STRZELILISCIE W KOLANO ZABIERAJAC KASĘ SŁUŻBOM SIŁOWYM!!!!!!