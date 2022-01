Polski Ład obniżył część wynagrodzeń i świadczeń. Nieliczni zyskali, lecz stracą gdzie indziej

Na wstępie musimy podkreślić: na ponad 500 e-maili dokładnie 15 miało pozytywny wydźwięk, a ich autorzy zapewnili, że zyskali na Polskim Ładzie. W pozostałych wiadomościach informujecie naszą redakcję o utracie od kilkunastu, do nawet kilkuset złotych miesięcznie na rewolucji podatkowej PiS , choć rząd cały czas zapewnia, że dla 90 proc. reforma będzie korzystna lub neutralna, a w naszych portfelach zostanie do 18 mld zł.

Zyskałeś czy straciłeś na Polskim Ładzie? Napisz do nas na dziejesie.wp.pl

Zyskali emeryci na wyższej kwocie wolnej

"Miałam 663 zł emerytury, zyskałam 26 zł " - zapewnia inna czytelniczka. "Jestem emerytem mundurowym. W styczniu 2022 r. emerytura wzrosła mi o 39,79 zł . To nic, ale parę bochenków chleba powszedniego kupię" - ironizuje kolejny.

Kolejna osoba na dowód wysyła zdjęcia przekazów pocztowych z wypłatą świadczenia. Wynika z nich, że jej emerytura w styczniu 2022 r. wzrosła o 53 zł w porównaniu do grudnia 2021 r., dzięki zwolnieniu jej z podatku dochodowego.

Zdarzają się jednak wyższe kwoty. Czytelniczka zadeklarowała, że na Polskim Ładzie wraz z mężem zyskali 255 zł miesięcznie . Inna zobaczyła przelew wyższy o 168 zł. Kolejna natomiast poinformowała, że ma " wyższą emeryturę o ok. 180 zł w porównaniu z grudniem 2021 r.".

Jak na razie zresztą tylko emeryci zgłaszają nam, że na reformie podatków zyskali. Wszystko dzięki podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Zwiększenie jej do takiego pułapu sprawia, że osoby ze świadczeniami do 2,5 tys. zł brutto realnie nie płacą podatku dochodowego.