Inflacja rośnie mocniej od wcześniejszych wyliczeń. Jest bliżej 8 procent

Zobacz także: Czy tarcza antyinflacyjna to dobry pomysł? „To może wywołać odwrotny efekt. Inflacja poza kontrolą”

Doszliśmy już z dynamiką cen do poziomów widzianych ostatnio na przełomie lat 2000-2001. W poprzednich latach maksymalnie inflacja dochodziła do 5 proc .

Żywność w rok zdrożała średnio o 6,4 proc . Co ciekawe, ceny odzieży i obuwia rosną stosunkowo najwolniej - w tempie niecałych 2 proc. w skali roku.

Wysoka inflacja to droższe kredyty

Wysoka inflacja oznacza nie tylko szybki wzrost cen, przez co w sklepach zostawiamy coraz więcej pieniędzy. Ma też inne konsekwencje. Narodowy Bank Polski (NBP) został zmuszony do interwencji i dość drastycznych podwyżek stóp procentowych. To skutkuje m.in. większym obciążeniem kredytobiorców. Oprocentowanie, służące wyliczaniu rat, na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy znacząco poszło w górę.