Podwyżka stóp procentowych oznacza wyższe raty kredytów. Oto kilka symulacji

wIBOR 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Niedawno Glapowiec zapewniał o stabilności złotego i gospodarki, ludzie wzięli kredyty na własne domy, a teraz obdziera ich ze skóry tłumacząc że to walka z inflacją . NASZYMI PIENIĘDZMI WALCZYSZ????? sam wyłóż kasę ze swoich. JAKIM PRAWEM nas okradacie??? Można było zmienić mechanizmy aby kredytobiorców hipotecznych nie obciążać ale macie to gdzieś, GLAP zarabia miliony ze swoimi blondynkami, a jedną decyzją wyjął mi w ostatnim czasie 80000zł które ja muszę wpłacić do BANKU, i co , czy to spowoduje spadek inflacji że bank się udławi moimi pieniędzmi? On tłumaczy ze walczy o stabilność finansową banków a co z obywatelami którzy płacą Glapińskiemu na pensję i za wysokie raty kredytów??? JESTEŚCIE BANDYTAMI!!!!