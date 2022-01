Ten rok dla spłacających kredyty będzie bardzo trudny. Te raty zabolą

Inflacja nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, tak jak NBP, który do walki z nią będzie musiał wytoczyć ciężkie działa w postaci podwyżek stóp procentowych. Ekonomiści prognozują, że w 2022 roku główna stawka oprocentowania wzrośnie co najmniej do 3 proc. Miesięczne raty kredytów mogą zwiększyć się nawet o kilkaset złotych, co dla niektórych może być nie do udźwignięcia.