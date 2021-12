Sprzedaż kredytów zdecyduje o podwyżkach rat? Ekonomiści widzą jedną opcję

Ekonomiści: w styczniu podwyżki stóp procentowych

- W 2022 roku, mimo tarczy antyinflacyjnej, średnioroczna inflacja ukształtuje się powyżej 6 proc. Daje to RPP jeszcze sporo przestrzeni do podwyżek stóp procentowych . Już w styczniu najprawdopodobniej stopy zostaną podwyższone o kolejne 0,25-0,5 pkt proc. - ocenia główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

Stopy procentowe a sprzedaż kredytów

- Ostatni miesiąc, za jaki mam jakąkolwiek informację, to jest październik. Ale gdyby ta tendencja się utrzymała, to uważam, że powinno być dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej (podniesienie stóp procentowych - przyp. red.) - przyznała.

- Jeżeli będzie trochę ograniczenie popytu na kredyty od tej strony, albo będą nieco wyższe raty, to nic takiego złego się nie stanie. Uważam np. za bardzo mylne i niepotrzebne straszenie ludzi, jak ktoś pokazał, jak zmieniają się ceny obsługi kredytów konsumpcyjnych i odniósł to do rynku kredytów mieszkaniowych. To jest podgrzewanie sztucznie oczekiwań inflacyjnych - stwierdziła ekonomistka.