Polski Ład. Polacy piszą o zaniżonych pensjach. Rzecznik rządu chwali się paskami emerytów

kolo 4 min. temu

Muller - to Urban II. Jego gadanie przypomina monologi Urbana. Tak się dzieje jak ktoś jest odcięty od rzeczywistości i dostaje przekazy dnia od wodza partii. A Polski Nieład mógł wymyślić tylko ktoś, kto doskonale wie jak zachachmęcić aby odebrać ale wmówić ludziom, że się dało. Pytanie nasuwa się jedno - czy były prezes banku ma sumienie czy zapomniał nauki swojego ojca, który walczył o lepsze jutro? PIS to banda tchórzy, którzy odbierają tym, co nie mogą się obronić (np. emerytom policyjnym, którzy mieli w przeszłości epizody z SB, obecnym emerytom mundurowym, emerytom górniczym i wszystkim emerytom co mają powyżej 5000 zł brutto). Ale nie ruszyli wojskowych tych z czasów LWP, bo mają pełne portki ze strachu przed rebelią i ich siłą, sędziów, bo mają immunitety i wsparcie z Brukseli. Boją postawić się Brukseli, boją się wetować niekorzystne dla nas rozwiązania - głośno krzyczą, że zawetują a po cichu układają się i ulegają silniejszym. Tacy to ludzie. Wybory zweryfikują to wasze Polskie Piekiełko.