Jarosław Kaczyński zapowiadał, że na Polskim Ładzie stracą "cwaniacy". Sprawdzamy, kim są

Nauczyciele i emeryci żyją z cwaniactwa?

Polski Ład wprowadził ogromny chaos do budżetów zwykłych Polaków. Nie przedsiębiorców, nie biznesmenów, nie inwestorów, ale właśnie etatowców, którzy, jak się okazuje, w nowych realiach podatkowych będą potrzebowali księgowych, tak samo, jak osoby prowadzące działalność.

Zobacz także: Polski Ład wielką niewiadomą. Rzecznik MŚP apeluje do skarbówki o niekaranie

Pan Marek, który pracuje jako informatyk na etacie, dostał wypłatę o 400 zł niższą niż przed wejściem w życie nowych rozwiązań. Pan Maciej otrzymał właśnie emeryturę niższą o 117 zł, w mailu do redakcji pyta: "dlaczego nas tak okradają" . Pan Robert, pracujący emeryt, dostał emeryturę niższą o 200 zł, straci też 400 zł wynagrodzenia w pracy, w której dorabia.

Pan Marcin dostał emeryturę o 112 zł niższą, choć miała być wyższa . Pani Danuta jest wdową. Emeryturę ma o 210 zł niższą. "A miało być tak dobrze. To trzeba mnie po 43 latach pracy ukarać, zabierając moje pieniądze?" – pisze emerytka w wysłanej do nas wiadomości.

"Straciłem na tym czymś, czego nazwa nie może mi przejść przez gardło, 233 zł. Mnie to nie zabije, ale zabija po raz kolejny zaufanie do państwa, jeśli jeszcze jakieś jego szczątki zostały " - pisze pan Jacek, który również ku swojemu zaskoczeniu stracił na nowych rozwiązaniach podatkowych.

Zaniechanie komunikacyjne powodem chaosu?

Trudno nazwać osoby, które zobaczyły swoje wypłaty, emerytury i świadczenia po nowemu, cwaniakami. To głównie budżetówka i emeryci. Miesiące komunikacyjnej ofensywy rządu rozbiły się o pierwsze wypłaty . Na domiar złego niższe świadczenia i pensje zbiegły się w czasie z wyższymi rachunkami za gaz i prąd.

Zdaniem Jakuba Sawulskiego z Polskiego Instytutu Ekonomicznego zawiodła komunikacja rządu, ale same założenia Polskiego Ładu się nie zmieniły. To znaczy, że większość podatników zyska na reformie.

PIT - 2 jest to oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zasadniczo PIT - 2 składa się raz, zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy (przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia).

Po złożeniu wniosku pracodawca odprowadza podatek z naszej pensji z uwzględnieniem już kwoty wolnej. To sprawia, że płacimy niższy podatek, ale potem nie mamy zwrotu z PIT. Przy 8 tys. zł kwoty wolnej (do końca 2021 roku), kwota zmniejszająca podatek wynosiła 113,33 zł miesięcznie (1360 zł rocznie). Od 1 stycznia 2022 r. jednak kwota wolna to 30 tys. zł, a zatem kwota zmniejszająca podatek wynosi 425 zł (rocznie 5100 zł).