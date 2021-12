Rząd uruchomił kalkulator Polskiego Ładu. Portal nie działa

Sławek 32 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Zaskoczę Cię, bo należę do elektoratu PiS, ale po co i komu potrzebny jest ten "niewypał" to na prawdę nie wiem. Nikt go nie chce, większość nie rozumie, ale nie można się z niego wycofać, bo co by powiedziała pseudo opozycja. I tak PiS ciągnie to dziadostwo.