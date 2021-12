Posłowie łatali Polski Ład na ostatnią chwilę. Te poprawki przeszły

Choć wielki pakiet reformy podatkowej w PIT, CIT i VAT jeszcze nie wszedł w życie (ma to nastąpić 1 stycznia 2022 r.), to już trzeba było w nim uchwalić kilkanaście zmian. "Nastąpiło to poprzez dodanie nowych przepisów o PIT i CIT do ustaw, które Sejm uchwalił na początku grudnia. Głosowanie nad senackimi poprawkami w piątek 17 grudnia zakończyło parlamentarny proces legislacyjny" - pisze "Rzeczpospolita".