Polski Ład. Tak się zmienią progi podatkowe. Sprawdź, czy nie wpadniesz w drugi

Próg podatkowy to limit rocznych dochodów, do którego przypisane są określone stawki podatku PIT. Progi dotyczą zarówno osób pracujących na etacie, jak i przedsiębiorców, którzy wybiorą opodatkowanie według skali podatkowej.

W praktyce progi podatkowe sprawiają, że osoby zarabiające najwięcej , odprowadzają do budżetu wyższe podatki niż ci, którzy mają niższe dochody.

Sytuacja zmieni się w styczniu 2022 roku, po wejściu w życie Polskiego Ładu. Drugi próg podatkowy wzrośnie wtedy z 85 528 zł do 120 tys. złotych rocznie.

Jak działają progi podatkowe

Co ważne, wyższa stawka podatkowa naliczana jest tylko od dochodów, które przekraczają próg podatkowy. Oznacza to, że jeśli w 2022 roku zarobimy 130 tys. złotych, to 120 tys. zł będzie obciążone stawką 17 proc., a od 10 tys. przekraczających próg podatkowy zapłacimy 32 proc. daniny.