Polski Ład. Komisja senacka za odroczeniem wszystkich zmian podatkowych o rok

W środę senacka Komisja Finansów i Budżetu przyjęła 70 z 90 zgłoszonych poprawek do Polskiego Ładu . Co ciekawe, kilkanaście autopoprawek zgłosiło w środę również Ministerstwo Finansów.

– Nie mamy odpowiednich narzędzi w Senacie, by poprawić przepisy, które zmienią aż 26 ustaw. Wycofaliśmy się z niektórych poprawek, bo nie wiemy, jakie mogą one przynieść skutki w przyszłości dla podatników. Zbyt wiele jest tu niewiadomych. Poprawimy na pewno w pierwszej kolejności to, co jest w naszym przekonaniu niezgodne z Konstytucją RP – zapowiada senator.