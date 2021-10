Polski Ład przegłosowany. Oto co się zmieni w podatkach [PORADNIK]

Xdd przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dlaczego powtarzacie bełkot tych pseudofachowcow. Podczas pisania tego gniota dopisano kilka artykułów dla pozal sie Boże redaktorów i wszedzie to samo. Najpierw polski lad a potem 8 zalet a do sedna nikt juz nie doczyta. To nieład i skok na kasę. Krytyka wladzy niby, ale zeby napisac prawdę nie ma odwagi. Bo jak sie zmieni ekipe to narzędzia ucisku zostaną.