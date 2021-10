Podatkowy Polski Ład przegłosowany. "Firmy już się mogą przygotowywać"

Mimo zdecydowanego sprzeciwu opozycji podatkowy Polski Ład został przegłosowany w Sejmie. To ważna informacja m.in. dla firm. Henryk Kowalczyk z PiS bagatelizuje obawy o to, że będzie mało czasu na przystosowanie się do zmian. - Już się mogą przygotowywać - stwierdził.