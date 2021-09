Polski Ład. Nowe podatki mają być sprawiedliwsze. Czy rząd jeszcze sam w to wierzy?

Dykta 23 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Sprawiedliwy podatek to taka sama stawka, niezależnie od dochodów, np 15% Zarobisz 1000 PLN płacisz 150 podatku. Zarobisz 1mln, płacisz 150 tysięcy. Koniec, kropka. Liniowa stawka na potrzeby łatania dziury budżetowej NFZ to skandal i bubel prawny, bo nie można tego amortyzować, a w dodatku przysporzy problemów, bo będzie trzeba tego gniota korygować np w sytuacjach, gdy wystąpią zwroty, spory, czy nieregulowane należności, przez co będzie praktycznie niemożliwy do kontroli. Ręce opadają, co ten nierząd robi...