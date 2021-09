Polski Ład idzie przez Sejm. Jest zmiana dla prowadzących własną działalność

Janker 12 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Dziennikarze to chyba powinni zajmować się recenzowaniem a nie opiniotworstwem. Pan z KO natomiast niech nie mierzy wszystkich swoją miarą. To że on, no i może jego wyborcy nie rozumieją prostych rzeczy to nie znaczy że wszyscy są tak "inteligentni"