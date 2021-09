Przedsiębiorcy zgadzają się na podwyżkę składki zdrowotnej. Rzecznik stawia warunek

pracoholik 41 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Mi się podoba Nowy Polski ład. Dzięki wysokim podatkom na tyle dostanę kopa w zad , ze w końcu zrezygnuje z pracy na kilku etatach i będę miał więcej wolnego czasu , który będę mógł spędzić podobnie jak pięćsetplusowicze . A wtedy będzie prawie i sprawiedliwie ( mi coś zostanie , a pięćsteplusowicz dostanie od jarka- jak rzekła premier Szydło , bo przecież nie z naszych podatków ) . Gdyby w ogóle nie pracować, czyli byłoby zero podatków budżecie , to wielki Jarosław ( zgodnie z rozumowaniem p. Szydło ) by wszytko sam osobiście finansował. Wielki Jarosławie - prowadź nas do świetlistego komunizmu ! .