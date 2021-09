Polska żywność trafia za granicę. Eksport przekroczył już 20 mld euro

Równocześnie do naszego kraju sprowadziliśmy znacznie mniej. Import osiągnął wartość 13,7 mld euro. To wynik o niecałe 4 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Eksport - główni odbiorcy

Ponad 70 proc. wpływów z eksportu produktów rolno-spożywczych uzyskano ze sprzedaży do krajów Unii Europejskiej. To około 14,7 mld euro. Głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy (5 mld euro).

Do krajów pozaunijnych eksportowaliśmy produkty rolno-spożywcze o wartości 5,8 mld euro. Najwięcej do Wielkiej Brytanii (1,6 mld euro), na Ukrainę, do Rosji i Arabii Saudyjskiej (po 0,4 mld euro) i USA oraz Algierii (po 0,3 mld euro).