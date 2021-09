Prezes NBP chce mocno zwiększyć rezerwy złota. Duża część sztab może zniknąć z Londynu

Kadencja prezesa Adama Glapińskiego będzie zapamiętana m.in. z perspektywy bardzo dużych zakupów złota, jakich dokonał NBP. Do 2018 roku rezerwy Polski w kruszcu były na poziomie nieco ponad 100 ton. Teraz sięgają już prawie 230 ton i na tym nie koniec.

- Mamy już duży zasób złota i chcielibyśmy go w najbliższych latach bardzo, bardzo powiększyć - przyznał na antenie Programu 1 Polskiego Radia Adam Glapiński.

To także pod jego rządami duże ilości złota trafiły do skarbca w kraju. Wcześniej praktycznie cały zasób był składowany w Londynie.

- Rezerwy złota trzymamy teraz przede wszystkim w Polsce. Część w Warszawie. Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby trzymać złoto bezpiecznie - podkreśla Glapiński. Dodaje, że mniej więcej 100 ton złota jest w Londynie, dlatego że tam najwygodniej dokonuje się operacji księgowych.

Podczas wywiadu poddał pod wątpliwość to, czy całe 100 ton złota powinno leżeć w Banku Anglii. Wskazał, że rozważana jest ta kwestia.

- Osobiście mam zamiar przedstawić zarządowi NBP propozycję, żeby trzymać w Londynie około 50 ton złota. To powinno wystarczyć - zapowiedział Glapiński.

Czy to oznacza, że kilkadziesiąt ton złota przyjedzie do Polski? Niekoniecznie. Prezes NBP nie wyklucza np. przeniesienia części rezerw z Wielkiej Brytanii do USA. Zapewnił jednocześnie, że niezależnie od tych technicznych szczegółów, polskie złoto będzie bezpieczne.