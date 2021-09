Polski Ład skomplikuje życie przedsiębiorcy. Dodatkowe koszty i czas

– Podstawowym problemem Polskiego Ładu jest to, że komplikuje on system podatkowy. Rząd zastosował nowatorskie rozwiązania, które nie występują w innych krajach lub zdarzają się rzadko. Prowizoryczne rozwiązania będą przesadnie komplikować system. Wszystko wprowadzane będzie też we wrześniu – tak komentował money.pl Polski Ład dr Sławomir Dudek z FOR.