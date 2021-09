Prowadzisz firmę? ZUS skontroluje cię każdego miesiąca. Ukryte skutki Polskiego Ładu

LOL 19 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

To chyba Zofia Nałkowska pisała, ze przed wojna za II Rzeczpospolitej do urzędu chodziło się raz do roku, po wojnie komuniści wprowadzili obowiązek biegania z wszystkimi papierami co miesiąc. Władze objął gościu (Kaczyński) co miał za wujcia stalinowskiego bandytę (Świątkowskiego), to i komuna wraca - w "narodowym" wydaniu