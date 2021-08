Będzie więcej etatów? Ekspert o skutkach Polskiego Ładu

- Proponowane w Polskim Ładzie reformy zmniejszą dysproporcje związane z opodatkowaniem, co powinno sprzyjać tworzeniu większej liczby miejsc pracy w oparciu o standardowe etaty – ocenił Rybacki.

Jak zauważył, od kwietnia ubiegłego roku zdecydowanie wzrosła liczba jednoosobowych działalności gospodarczych, co było to efektem przekształcania umów o pracę w niżej opodatkowaną formę świadczenia usług B2B, co oznacza, że wiele osób przeszło na samozatrudnienie.