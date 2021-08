Nowy Ład. Rząd zachęca do zakładania spółek. Kusi uniknięciem podwyżki kosztów

kenaj 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ja z działalności uciekam na emeryturę , nie dam się doić . Trzynaście lat temu byłem bezrobotny , przez trzy następne lata nikt mnie nie chciał bo podobno byłem za stary . Przyjęto mnie do pracy ale zmuszono do założenia działalności i zatrudniono na bardzo niskiej stawce wykorzystując fakt płacenia niższego ZUS-u . I tak przepracowałem ponad 10 lat . Okazało się , że dałem radę , firma była zadowolona z mojej pracy . W 2017 roku przeszedłem na emeryturę i jeszcze 4 lata ciągnąłem tą działalność . Teraz PIS uznał mnie za kombinatora i chce dowalić znacznie wyższą składkę zdrowotną . Co miesiąc płaciłbym ją w wysokości około 1 tysiąca złotych razem z tą z emerytury i nie mógłbym odpisać od podatku a do lekarza specjalisty prywatnie . Dziękuję bardzo , nie skorzystam !!! Podatku też z mojej działalności nie będzie a to było około 500 zł