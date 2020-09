Zmiany w CIT. To wylewanie dziecka z kąpielą

Zmiana w podatkach dla części firm. "To proces uszczelnienia"

- To błędne założenie. Spółka komandytowa to hybryda pomiędzy spółkami osobowymi i kapitałowymi. W skrócie - przejrzyste opodatkowanie i ochrona majątku wspólników - mówi money.pl Grzegorz Szysz, partner i doradca podatkowy w Grant Thornton. Jego zdaniem - choć zdarzają się nadużycia - przedsiębiorcom chodzi przede wszystkim o ochronę majątku prywatnego.

Podwójne opodatkowanie

Do tej pory podatnikami byli tylko wspólnicy (komplementariusze i komandytariusze) w spółce komandytowej. Sama firma jednak nie była de facto objęta podatkiem CIT. Rządowy projekt ustawy ma to zmienić.

Choć w teorii resort zapewnia o jednokrotnym opodatkowaniu, prof. Mariański ma inne zdanie. - Jeżeli spółka komandytowa zapłaci podatek CIT 19 proc., to w momencie wypłaty zysku, komplementariusz nie będzie musiał dopłacać podatku od tego, co wypłaci sobie - tłumaczy ekspert.

I dodaje, że jest jedno "ale". - Takie zaliczenie będzie możliwe jeżeli zyski zostaną wypłacone komplementariuszowi w ciągu 5 lat. Inaczej komandytariusz zostanie opodatkowany dwukrotnie, a tym samym poziom obciążeń będzie taki sam jak w spółce kapitałowej, czyli nawet do 34,4 proc. - kontynuuje przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Tym samym nowe rozwiązania nie zachęcają jego zdaniem do inwestowania zatrzymanego kapitału.

Projekt przewiduje zwolnienie z podwójnego opodatkowania, jeśli jednym ze wspólników jest inna spółka komandytowa lub kapitałowa. Tu jednak wprowadzono limit do kwoty 60 tys. zł. Wszystko co powyżej będzie więc opodatkowane podwójnie.

Co na to firmy?

Prof. Mariański dodaje, że na zmiany formy prawnej zostało mało czasu. - Dlatego należy rozważyć dokonanie restrukturyzacji spółki do innej, korzystniejszej formy prawnej. W takim przypadku, aby zdążyć do końca roku, prace nad restrukturyzacją należy rozpocząć już teraz - mówi przewodniczący KIDP.

Budżet zyska 17 mld zł

Problem w tym, że jednocześnie z kasy samorządów ubędzie ponad 14 miliardów złotych. Wszystko przez inną reformę, którą wprowadza rządowy projekt ustawy. Chodzi o zmianę limitu przychodu, uprawniającego do rozliczania się w sposób preferencyjny, czyli tzw. ryczałtem. PiS zapowiadał to już od dobrych kilku miesięcy.

Do tej pory mogły z tej formy korzystać firmy o przychodach do 250 tys. euro. Teraz limit ten wyniesie 2 mln euro. A skoro więcej firm będzie mogło wybrać ryczałt, to mniej rozliczy się tradycyjnym PIT-em. Efekt? Mniej pieniędzy zostanie w samorządach, dla których udział w PIT to jeden z głównych dochodów własnych.