Zmiany w podatkach. Szykuje się rewolucja dla dużych firm

- Zaskakujące jest to, że projekt pojawił jak z kapelusza. Wprowadzenie estońskiego CIT-u, czy innych podatków było głośno zapowiadane, a rewolucyjne zmiany dla firm rząd wprowadza po cichu - komentuje w rozmowie z money.pl Grzegorz Szysz, partner i doradca podatkowy, Grant Thornton.

Chodzi o spółki komandytowe oraz spółki jawne, "w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co powoduje możliwość uchylania się tych podmiotów z opodatkowania podatkiem dochodowym" - tłumaczy ustawodawca.

Jak przestrzega zmiany oznaczają duże poruszenie. - Nikt nie wie na jakich zasadach będzie to wprowadzane. Możemy się spodziewać dużego poruszenia wśród firm, tak jak to miało miejsce siedem lat temu, kiedy również planowano zmiany dla spółek komandytowych. Firmy nie wiedzą, czy mają czekać na konkretne rozwiązania, czy wprowadzać zmiany, a jak to w jakich kierunkach - zaznacza.