Podatek liniowy 2022. Kiedy jest opłacalny?

Polski Ład wprowadza przełomowe zmiany w systemie podatkowym. W założeniu mają one pomóc polskim przedsiębiorcom, ale nie wszystkie zapisy są dla firm korzystne. Przynajmniej nie dla wszystkich. Polski Ład likwiduje jedną z metod, jaką była karta podatkowa. Zmiany dotykają również liniowców, których obciążenia podatkowe gwałtownie wzrosną z powodu zmian zasad rozliczania składki zdrowotnej. Dlatego tak wielu przedsiębiorców zastanawia się nad zmianą formy rozliczenia w nowym roku. Pytanie, czy podatek liniowy w 2022 roku jest wciąż opłacalny?

Podatek liniowy – na czym polega?

Podatek liniowy to częsty wybór przedsiębiorców głównie ze względu na stałą stawkę opodatkowania wynoszącą 19 proc niezależną od wysokości dochodów. Obliczając podatek, należy pomniejszyć przychód o koszty jego uzyskania. Dużą zaletą jest również możliwość niepłacenia podatku, kiedy przedsiębiorca nie osiągnie żadnego przychodu. Są jednak i minusy takiego rozwiązania. Liniowcy nie mogą korzystać z większości ulg podatkowych, np. wspólnego rozliczenia z małżonkami. Odbije się to na nich również w 2022 roku.

Polski Ład – najważniejsze zmiany

Reforma od nowego roku wprowadza dużo zmian w obrębie podatku dochodowego. Do najważniejszych należą: podwyższenie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz podwyższenie progu dochodów do 120 tys. zł. Kwota wolna od podatku dotyczy jednak wyłącznie osób korzystających z rozliczenia na zasadach ogólnych. Liniowcy nie będą mieli możliwości skorzystania z nowej, podwyższonej kwoty wolnej. To samo tyczy się podwyższenia drugiego progu. Dużo zamieszania wprowadzają także zmiany w ustalaniu wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Polski Ład a podatek liniowy

Od 2022 roku osoby korzystające z podatku liniowego są zobowiązane do płacenia 19 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 4,9 proc. składką zdrowotną od dochodu. W zakresie zmian, jakie przynosi ze sobą Polski Ład, kluczowy wydaje się właśnie nowy sposób rozliczenia składki zdrowotnej. Dla liniowców powoduje to wzrost obciążeń do 23 proc. Od 1 stycznia 2022 roku nie można odliczyć jej od podatku. Sprawia to, że przedsiębiorcy rozliczający się każdą dostępną metodą opodatkowania zostaną dodatkowo obciążeni.

Dodatkowo zniechęca fakt, że korzystanie z nowych ulg wprowadzonych w 2022 roku nie jest dostępne dla liniowców. To stawia te osoby w niekorzystnej pozycji, gdyż wzrost obciążeń wydaje się nieunikniony, a pomocy ze strony państwa brak. Może to być powodem przechodzenia liniowców na inne metody opodatkowania.

Podatek liniowy w 2022 roku – kiedy jest opłacalny?

Polski Ład może sprawić, że rozliczanie się według podatku liniowego w 2022 roku może dla wielu przedsiębiorców okazać się nieopłacalne. Stawka opodatkowania nie uległa zmianie, składka zdrowotna zwiększa koszty, a obciążeń nie zrekompensowano, przykładowo dopuszczając do korzystania z ulg.

Kiedy więc podatek może okazać się opłacalny? Podatek liniowy jest dobrą opcją dla tych, którzy osiągają rocznie dosyć wysokie dochody, wyższe niż 100 tys. zł. Im wyższe dochody osiąga przedsiębiorca, tym bardziej opłacalny wydaje się podatek liniowy. Metoda ta z pewnością straci w 2022 roku na atrakcyjności. Wciąż jednak będzie korzystna dla tych, którzy osiągają miesięcznie ponad 12-13 tys. zł brutto dochodu.

Warto obliczyć, czy podatek liniowy będzie nadal opłacalną metodą opodatkowania. Jeśli nie, istnieje możliwość jej zmiany. Jak to zrobić? W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz CEIDG-1 (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Można to zrobić zdalnie – przez internet lub w urzędzie. Termin to 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu z pierwszym osiągniętym przychodem w roku podatkowym. Takie same zasady dotyczą również ryczałtowców.

