Polski Ład: "Korzyści z ulgi wcale nie takie wysokie". Bo część zabierze składka ZUS

dziadek 25 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

....co to za przepisy które reguluje "mogą na przykład wpisać w rubryce uwagi"?! ..... no to równie dobrze mogą "na marginesie" albo pod tekstem! ..... burdel a nie prawo! .... cały ten amatorski nieład wyrzucić "do kosza" .... wstyd i żenada, specjaliści pis w natarciu ......