Polski Ład głównym problemem biznesu. Już uderza w koniunkturę

Nieład 15 min. temu

Polszy Wał wyhoduje szczególnie jedną formę zatrudnienia. JDG na zasadach ogólnych, gdzie pracownik będzie wykazywał dochód miesięczny w kwocie nieprzekraczającej 2500 netto. Zapłaci wówczas podstawową składkę zdrowotną, a podatek dochodowy wyniesie go 0,00 PLN. Reszta pod stołem. Warto pomyśleć, jakie to otwiera możliwości handlu fakturami, gdzie w grę będą wchodzić zyski od 23,9% do nawet 41% wartości faktury kosztowej. Dziękujemy Matołuszu xD