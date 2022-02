Rząd zmienia strategię dla Polskiego Ładu. "Nie możemy sobie pozwolić na kolejną wtopę"

Dziennik przypomina, że do tej pory rząd na bieżąco wprowadzał zmiany w podatkowej części Polskiego Ładu. "Robił to za pomocą interpretacji albo podejmował działania legislacyjne, np. wydał rozporządzenie w sprawie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, a w zeszłym tygodniu skierował do sejmu nowelizację ustawy o PIT" - czytamy.