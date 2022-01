Poprawki do Polskiego Ładu. Premier mówi o gwarancjach, a eksperci o rozpadzie

Meh 11 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Odechciewa się pracy w US. To co MF, Rząd wyprawia przechodzi ludzkie pojęcie. My odwalamy czarna i brudna robotę za Was! Wypuścicie coś na rachu ciachu, a później my się musimy tłumaczyć czemu tak. Tez chcielibyśmy zarabiać tyle ile zarabiają w MF. Jak tak dalej pójdzie to nie będzie miał dla was kto pracować.