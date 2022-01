Polski Ład. Fala komentarzy po konferencji Morawieckiego. "Mamy segregację podatkową"

Mateusz Morawiecki zapowiedział znaczące zmiany dotyczące rozwiązań podatkowych Polskiego Ładu. Decyzja premiera wywołała od razu falę komentarzy w sieci. Komentujący zaproponowane rozwiązania politycy uważają, że jest to wręcz dualizm podatkowy, a wszystko ze względu na to, że jeżeli obywatel straci na Polskim Ładzie, to będzie mógł rozliczać się według starych zasad.