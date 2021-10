Polski system podatkowy w ognie OECD. Tylko jeden kraj wypadł gorzej

Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki, pisał Benjamin Franklin w liście do Jean-Baptiste Leroy'a. Kłopot w tym, że Polce, co do jasności względem podatków jest bardzo dużo do zrobienia.

Polski system podatkowy znalazł się w ognie państw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Tax Foundation sklasyfikowała nas na przedostatniej 36. pozycji rankingu "International Tax Competitiveness Index". Gorzej wypadły już tylko Włochy. Pierwszą pozycję - po raz ósmy z rzędu - zajęła Estonia.

Badanie bierze pod uwagę nie tylko samą wysokość stawek, czyli tzw. konkurencyjność, oraz skomplikowanie związane z licznymi preferencjami i wyjątkami - to jest neutralność systemu.

Zobacz także: Polski Ład. Posłanka PO: Chaotyczny, nieprzemyślany i skomplikowany system

I tu obnażona została największa bolączka polskiego systemu podatkowego. Okazuje się on nadmierne skomplikowany. Ale Polska wypada też słabo pod względem bazy podatkowej dla opodatkowania konsumpcji, co wiąże się z istnieniem szerokiego licznych obniżonych stawek VAT.

"Piętą achillesową polskiego systemu podatkowego okazuje się skomplikowanie. O ile za samą wysokość klina w przypadku opodatkowania osób prawnych i fizycznych Polska zajęła odpowiednio piątą i szóstą pozycję (relatywnie słabo wypadając za to w przypadku opodatkowania konsumpcji - 28. miejsce), o tyle pod względem skomplikowania jej miejsca to: 28. (opodatkowanie osób prawnych), 30. (opodatkowanie osób fizycznych) oraz 37. (opodatkowanie konsumpcji). Słabo też Polska wypada pod względem bazy podatkowej dla opodatkowania konsumpcji, co wiąże się z istnieniem szerokiego wachlarza obniżonych stawek VAT" - czytamy w komunikacie.

Kłopot w tym, że to jedyna przywara polskich podatków. Tej jednak nie wychwytuje Tax Foundation. Chodzi bowiem o ich zmienność i niepewności związaną z ich uchwalaniem.

"Przepisy podatkowe są w Polsce co chwilę modyfikowane, co oficjalnie często ma służyć 'łataniu' luk. Co gorsza, w ostatnich latach niechlubną tradycją stały się prace pod koniec roku kalendarzowego nad zmianami podatkowo-składkowymi, które miałyby obowiązywać od 1 stycznia roku kolejnego" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo niepewność zwiększyły obecnie trwające prace nad ustawą podatkową tzw. Polskiego Ładu.

"Licząca prawie 260 stron nowelizacja ustawy nie sprawia bynajmniej wrażenia nieskomplikowanej, na co wskazują doradcy podatkowi i specjaliści od prawa podatkowego" - czytamy w komunikacie.