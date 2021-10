Nadchodzi podatkowa rewolucja. Nowe regulacje uderzą w gigantów

Z kolei Jan Sarnowski, wiceminister resortu, dodał, że obecna deklaracja polityczna to ważny krok w kierunku zwalczania nieuczciwej konkurencji podatkowej. Przełoży się to na rzeczywiste regulacje w pierwszej połowie 2022 roku.

- Zasady te będą oparte na dwóch filarach. Filar I obejmuje opodatkowanie ok. 100 największych przedsiębiorstw, które korzystając z postępu globalizacji i cyfryzacji, sprzedają towary i świadczą usługi na całym świecie. Są to nie tylko firmy dostarczające treści cyfrowe, ale także największe przedsiębiorstwa sprzedające usługi i towary przez Internet, jak również tradycyjnie. Filar II zakłada wprowadzenie minimalnego globalnego podatku w wysokości 15 proc. efektywnej stawki - poinformował wiceminister.

Wspólne oświadczenie państw pracujących nad światową reformą podatkową to efekt negocjacji, które toczyły się od lipca tego roku. Wówczas 130 krajów, w tym Polska, wydało pierwsze wspólne oświadczenie o chęci pracy nad reformą międzynarodowego opodatkowania i dostosowaniem systemu podatkowego do wyzwań gospodarki cyfrowej.

- Zależy nam na przyciąganiu do Polski inwestorów, którzy będą tworzyć w naszym kraju miejsca pracy. Udało nam się wywalczyć mechanizm ochronny, dzięki któremu nie dojdzie do zwiększenia opodatkowania zagranicznych firm, które inwestują na terenie Polski - dodaje Sarnowski.

Transfer zysków odbywa się kosztem wielu krajów

Zdaniem resortu finansów globalny podatek nie powinien doprowadzać do zwiększenia opodatkowania zagranicznych firm, które inwestują na terenie Polski i prowadzą tutaj działalność gospodarczą. - Mówiliśmy to głośno i wyraźnie. To był nasz warunek przystąpienia do dalszych prac nad projektem globalnego opodatkowania - dodał Tadeusz Kościński.