130 krajów popiera reformę globalnego opodatkowania

Pakiet reform opiera się na dwóch filarach. Pierwszy to umożliwienie przeniesienia części praw do opodatkowania dużych przedsiębiorstw międzynarodowych z ich krajów pochodzenia do państw, w których prowadzą one działalność handlową i osiągają zyski, niezależnie od tego, czy te firmy są fizycznie obecne w tych krajach.