Polska przeciwko porozumieniu G7. Nagły zwrot w sprawie podatku cyfrowego

tak nachalna propaganda szczepionkowa przypomina rodem z komuny zachwalanie gospodarki socjalistycznej. Przecież do jasnej ... jak ktoś chce się sczepić to niech się szczepi a jak ktoś nie chce to niech się nie szczepi i koniec kropka. Weźmy np. żubrówkę - ktoś chce to kupuje i pije a jak ktoś nie chce to nie kupuje i nie pije i koniec kropka. A z drugiej strony weźmy Amber Gold. Pokazywali reklamowali co dziennie, że to dobre i dobre dla twoich pieniędzy, prezydenci miast i inni zacni przecinali wstęgi, ciągali samoloty na sznurku ...reklamowali wszędzie...nawet do domów dzwonili żeby zachęcać ... i co się okazało po paru latach? ... a winnych nie ma. I tak będzie z tymi szprycami. Zostanie Morawiecki który powie, że on nie wiedział, on był tylko słupem i nie zna tych co mu kazali