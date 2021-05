Podatki handlowy i cukrowy już widać we wpływach do budżetu. Ponad 550 mln zł w dwa miesiące

Niemal 400 mln zł z podatku handlowego

W odpowiedzi MF podał nam dane za pierwsze dwa miesiące 2021 roku. Wynika z nich, że w styczniu do budżetu wpłynęło dokładnie 197 377 427,22 zł z tytułu podatku handlowego.

W lutym natomiast poznaliśmy na razie kwotę zadeklarowaną, która według stanu na 29 kwietnia wynosi 200 738 446 zł. Razem daje to ok. 398,1 mln zł.

- To zły okres na wprowadzenie podatku handlowego. Firmy są osłabione skutkami pandemii, gospodarka znalazła się w trudnym momencie. Mamy bardzo wysoką inflację, klienci odczuwają wyraźny wzrost cen artykułów - komentuje w rozmowie z money.pl Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

- Od dłuższego czasu próbujemy przekonać rząd, żeby ten podatek zawiesić, przynajmniej na czas pandemii, gdyż wpłynie on na asortyment wynik finansowy wielu firm, szczególnie z najniższą rentownością - mówi nasza rozmówczyni.

157,5 mln zł z podatku cukrowego

Rosły również w ujęciu miesiąc do miesiąca wpływy z podatku cukrowego. W styczniu firmy działające na polskim rynku zapłaciły 76 767 064,42 zł, natomiast w lutym - 80 776 121,87 zł. Łącznie daje to zatem ok. 157,5 mln zł.