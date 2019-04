Podszywają się pod urzędy skarbowe. Ministerstwo Finansów przypomina i ostrzega

Witryna urząd.skarbowy.online wbrew nazwie nie ma nic wspólnego ze skarbówką. Próbuje jednak to zasugerować – w lewym górnym rogu znajduje się logotyp Ministerstwa Finansów. Czytelnikowi, który nie przygląda się szczegółom może wydawać się, że jest na rządowej witrynie, ponieważ słowa "Twoje deklaracje podatkowe trafią do" są napisane mniejszą czcionką.

Strona urząd.skarbowy.online prowadzi nie do rządowego Portalu Podatkowego, gdzie czekają deklaracje dużej części Polaków rozliczających się jedynie formularzami PIT-37 lub PIT-38, ale zachęca do skorzystania z komercyjnego programu do rozliczania podatków. Sens istnienia dużej części z nich został podważony po udostępnieniu usługi Twój e-PIT przez MF. Co istotne, takie komercyjne programy są nadal w pełni legalne.