Jest rekord PIT-ów złożonych przez internet

Aby sprawdzić przygotowane rozliczenie, trzeba się zalogować. Do wyboru są dwie drogi, jedną z nich jest zalogowanie przez profil zaufany. Druga opcja, to zaś zalogowanie się do usługi, podatnik jest proszony o podanie dodatkowej informacji z PIT-a za 2017 rok - kwoty nadpłaty lub kwoty podatku do zapłaty. Po wprowadzeniu tej informacji można zobaczyć swoje rozliczenie.