Polacy coraz więcej wpłacają na internetowe zbiórki. Jak je rozliczyć?

Polacy zbierają w internecie coraz wyższe kwoty – wynika z danych portalu zrzutka.pl. O ile w 2013 r. średnia wartość zrzutki online wynosiła tylko ok. 70 zł, to już w roku 2022 r. było to 2,2 tys. zł. Największy procent zrzutek dotyczy pomocy charytatywnej.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Euro w Polsce. Jest mocny argument. Ekspert nie ma wątpliwości

Przywileje darczyńców

Jak rozliczyć te środki podatkowo? Inaczej rozliczają je obdarowani, a inaczej dobroczyńcy.

Zacznijmy od tego, że podatnicy będący osobami fizycznymi mogą odliczyć przekazane darowizny na cele pożytku publicznego od podatku dochodowego. Jednak łączna wartość odpisu podatkowego nie może w danym roku podatkowym przekroczyć 6 proc. dochodu takiej osoby.

Wyjątkiem są tu wpłaty na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, gdzie limit 6 proc. nie obowiązuje. Można – po spełnieniu kilku wymogów – odliczyć pełną wartość przekazanej darowizny.

Dodatkowo limit 6 proc. dochodu jest wspólny dla wszystkich darowizn, z których tytułu przysługuje ulga (darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego oraz krwiodawstwa sumuje się).

Od podatku dochodowego nie można odliczyć darowizn na rzecz osób fizycznych, partii politycznych, a także jednostek takich jak: szpitale publiczne, biblioteki, samorządy terytorialne czy związki zawodowe. Darowizną nie jest również kwota, która została nam zwrócona.

Darowiznę odliczamy w formularzu PIT-36 lub PIT-37 – w przypadku osób rozliczających się na zasadach ogólnych. Natomiast ryczałtowcy wypełniają PIT-28.

Część dotycząca darowizn znajduje się w załączniku PIT/O. Rozliczenie darowizn należy złożyć przy okazji rozliczenia PIT do 30 kwietnia.

Obowiązki podatkowe obdarowanego

Zupełnie inaczej wygląda rozliczenie podatkowe obdarowanego. Nie rozlicza on otrzymanych kwot w PIT, ale w podatku od spadku i darowizn, który to podatek w ubiegłych latach przechodził wiele istotnych zmian.

Najważniejsze przeobrażenia weszły w życie 1 lipca ubiegłego roku. Pierwsza to powrót do przepisów, które zwalniają organizatorów zrzutek internetowych od płacenia nawet 20 proc. podatku. Druga zmiana to podniesienie kwot, które podlegają zwolnieniu z podatku.

Od 1 lipca 2023 r. obowiązują dużo wyższe kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn dla wszystkich trzech grup podatkowych.

Tu trzeba przypomnieć, kto wlicza się do poszczególnych grup.

I tak do pierwszej grupy należą: małżonkowie, rodzice, dzieci, wnuki, dziadkowie, pasierbowie, zięciowie, synowe, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie.

Druga grupa to: rodzeństwo rodziców, małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków,.

A do trzeciej grupy należą: inni nabywcy. Natomiast do grupy zerowej należą te same osoby co do grupy I, ale z wyjątkiem teścia, teściowej, zięcia i synowej.

Limit dla pierwszej grupy wynosi 36 120 zł, dla drugiej 27 090 zł, a dla trzeciej 5 773 zł.

Nie zmieniły się natomiast zasady dla tzw. grupy zerowej, która nie płaci podatku od darowizny w ogóle. Jest jeden warunek. Jak podkreśla główny doradca podatkowy InFaktu Piotr Juszczyk, w ciągu 6 miesięcy od przyjęcia darowizny należy ją zgłosić do Urzędu Skarbowego. Darowizna ta nie może być też w formie gotówki, ale przelewu bankowego. Od gotówki będzie naliczony podatek.

Ile zapłacisz od nadwyżki?

Co do pozostałych grup podatkowych – czas na zgłoszenie darowizny i zapłacenie podatku wynosi 14 dni. – Wysokość podatku uzależniona jest od wysokości nadwyżki ponad ustawowy limit oraz celu darowizny – przypomina Piotr Juszczyk.

I tak w przypadku III grupy, wpłaty od osób trzecich do kwoty 5773 zł są całkowicie zwolnione z podatków, natomiast, jeśli nadwyżka nie przekracza kwoty 11 128 zł – od różnicy nalicza się 12 proc. podatku.

Jeśli natomiast nadwyżka jest powyżej 11 128 zł, ale niższa niż 22 256 zł – zostanie ona opodatkowana stawką już 16 proc. Od wpłat powyżej tej kwoty naliczany jest podatek w stawce aż 20 proc.

Co istotne, liczy się wysokość wpłat od konkretnej osoby, a nie łączna wartość wpłat. Zatem, jeśli 100 osób wpłaci na zbiórkę kwoty poniżej 5773 zł – zbiórki takiej nie zgłasza się do Urzędu Skarbowego i nie odprowadza podatków. Wpłaty od konkretnej osoby zsumowuje się za to z 5 ostatnich lat.

Katarzyna Bartman, dziennikarz money.pl

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

zbiórki w internecie podatki pit

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.