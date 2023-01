Polityk unikał płacenia podatków. "Zaoszczędził" kilka milionów funtów

W poniedziałek Sunak zwrócił się do niezależnego doradcy ds. standardów o zbadanie nabrzmiewającej od kilku dni afery dotyczącej zaległości podatkowych Zahawiego. Doradca w przesłanej Sunakowi czterostronicowej opinii wskazał, że "zaniedbania" Zahawiego w tej kwestii " stanowią poważne niewywiązanie się ze standardów określonych w kodeksie ministerialnym ".

Zwolnienie z funkcji

"Kiedy w zeszłym roku zostałem premierem, zobowiązałem się, że rząd, któremu przewodzę, będzie cechował się uczciwością, profesjonalizmem i odpowiedzialnością na każdym szczeblu. (...) Po zakończeniu dochodzenia prowadzonego przez niezależnego doradcę - którego wynikami podzielił się z nami obydwoma - jest jasne, że doszło do poważnego naruszenia kodeksu ministerialnego" - napisał Sunak w liście do Zahawiego, informując go o jego zwolnieniu z funkcji przewodniczącego partii oraz wiceministra bez teki.