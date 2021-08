Polski Ład. Dorabiasz do emerytury lub etatu? Składka na zdrowie cię zaboli

Nie tylko przedsiębiorcy odczują boleśnie nową składkę zdrowotną, którą PiS zapowiada od przyszłego roku w ramach Polskiego Ładu. O wiele więcej niż dotychczas odprowadzą do ZUS-u również ci, którzy dorabiają do emerytury lub etatu. Od każdej dodatkowej umowy zapłacą bowiem 9-procentową składkę zdrowotną, której nie będą mogli już odliczyć od podatku.

Emerycie, policz czy nie stracisz

Jak podaje ZUS, na koniec 2020 r. w Polsce było 776,6 tys. pracujących emerytów. Najwięcej, bo aż 40 proc. z nich, było zatrudnionych na etacie, blisko co trzeci prowadził własną działalność gospodarczą, a prawie 26 proc. - miało umowy-zlecenia.

- Kowalski może odliczyć obecnie od podatku dochodowego z tytułu składki od emerytury 193,75 zł. Realne płaci on państwu tylko 31,25 zł. Natomiast od umowy zlecenia ma możliwość odliczenia już 200,62 zł miesięcznie (realnie danina wynosi więc 32,36 zł) - wyliczył Piotr Juszczyk, doradca podatkowy inFaktu.

Łącznie Kowalski płaci z emerytury i zlecenia 457,98 zł miesięcznie na zdrowie, z czego aż 394,37 zł może sobie odliczyć od podatku. Jego realne obciążenie to łącznie tylko 63,61 zł miesięcznie. Jego podatek wynosi dziś 5123 zł.

Tak będzie do 2022 r. Jeśli PiS wprowadzi nowe podatki, tak jak zapowiadało, Kowalski zapłaci po 9 proc. składki od emerytury i zlecenia i nie będzie mógł ich już odliczyć od podatku.

- Łącznie będzie to 457,98 zł miesięcznie. To o 394,37 zł miesięcznie więcej, niż płaci obecnie. W skali roku różnica ta wynosi aż 4732,44 zł więcej - szacuje Piotr Juszczyk i dodaje, że podatek Kowalskiego od 2022 r. wyniesie już 5281 zł.

Praca w kilku miejscach, to w portfelu mniej

Podobny mechanizm będzie miał zastosowanie w stosunku do osób, które dorabiają, pracując na etacie lub mają po kilka zleceń w miesiącu. Od każdej takiej umowy zapłacą one również 9-procentową składkę zdrowotną, której już nie odliczą od podatku.

Obecnie jego składki zdrowotne łącznie wynoszą 580,64 zł. Po odliczeniu 500 zł od podatku, płaci on realnie 80,64 zł podatku zdrowotnego.

- Od 2022 r. jego składki wyniosą miesięcznie 580,64 zł. Nie odliczy ich od podatku. Zatem odprowadzi do ZUS-u o 500 zł miesięcznie więcej i o 6 tys. zł więcej rocznie - podaje doradca podatkowy i dodaje, że obecnie podatek Iksińskiego to 7161 zł, a po zmianach podatkowych wyniesie on już 8061 zł.