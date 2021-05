Ryczałtowcy nie pasują do reszty podatników. Nie dorzucą się do wyższych wydatków na zdrowie

Po ogłoszeniu przez PiS Polskiego Ładu wydarzenia nabrały tempa jak w dreszczowcu Alfreda Hitchcocka. Zaczęło się od trzęsienia ziemi. Rząd ogłosił, że obciąży przedsiębiorców, którzy płacili do tej pory do ZUS zryczałtowaną składkę na zdrowie, nową składką liniową w wysokości 9 proc. dochodów i nie będą już mogli jej odpisać od podatku.

Z każdym kolejnym dniem było już tylko gorzej. W mediach pojawiły się zapowiedzi, że przedsiębiorcy przeniosą swoje firmy za granicę lub zamienią działalność gospodarczą na dwuosobowe spółki kapitałowe , tak by ZUS-u nie płacić wcale.

Brak liniowej składki na ryczałcie. Dlaczego?

Jak tłumaczy prof. Adam Mariański, doradca podatkowy, adwokat i ekspert BCC, osoby te płacą swój podatek dochodowy od przychodu. Nie można więc obciążyć ich składką, którą nalicza się od dochodu. Jaka to różnica?

Najprościej mówiąc, różnica pomiędzy przychodem a dochodem jest taka, że przychód to wartość wszystkich sprzedanych dóbr: towarów i usług (po odliczeniu VAT) i już.

Załóżmy, że pan X wynajmuje mieszkanie i wystawia co miesiąc fakturę w wysokości 2 tys. zł (przy takich kwotach jest zwolniony z VAT). To jest jego przychód. Jeśli jest ryczałtowcem, zapłaci od tych 24 tys. zł przychodu podatek dochodowy w wysokości 8,5 proc.

Co miesiąc urząd skarbowy dostaje od pana X – a raczej jego księgowej - jednolity plik kontrolny (JPK) i widzi, ile faktur i na jakie kwoty wystawił pan X. Ryczałtowiec nie dołącza do swojej sprzedaży faktur kosztowych, nie archiwizuje wydatków. Urzędu skarbowego koszty, jakie ponosi w związku z prowadzeniem działalności, nie interesują.

Każdy będzie płacił inaczej

Musieliby wówczas ewidencjonować swoje koszty, ale tylko po to, by wiedzieć, jaką składkę na zdrowie muszą odprowadzić. - To byłoby absurdalne rozwiązanie, bo zaletą ryczałtu jest przecież prostota rozliczeń – przypomina prof. Wojciechowski.