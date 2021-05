Polski Ład. Masowo przybędzie spółek kapitałowych. "Państwo będzie lizać cukierka przez papierek"

Generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM, napisał na swoim Facebooku, że kiedy był jeszcze na początku kariery wojskowej (a były to czasy PRL-u), razem z kolegami studiowali wnikliwie międzynarodowe prawo wojenne. Trafili wówczas na przepis, który stanowił, że jeśli dostaną się do niewoli, będą musieli otrzymywać żołd wypłacany we frankach szwajcarskich, który wynosił dokładnie dwukrotność ich ówczesnych poborów w wojsku.

- Czy aby aktywni przedsiębiorcy (ci "bogaci"), na których teraz ma spoczywać obowiązek finansowania Polskiego Ładu, nie wybiorą tak, jak wybrali kiedyś niektórzy moi koledzy komandosi i nie pójdą do zagranicznej "niewoli", za to z dużo wyższą pensją? – zastanawia się były komandos.

Przypomnijmy: od nowego roku będziemy płacić 9 proc. na zdrowie, przedsiębiorcy również. Do tego składka zdrowotna będzie nie tylko wyższa, ale nie będzie miała też górnego limitu. I co ważne, nie będzie można już jej odpisać od podatku, jak miało to miejsce do tej pory.