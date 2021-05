Polski Ład. Będzie "liniowa" składka zdrowotna bez możliwości odliczenia. "W praktyce to podwyżka podatku"

Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku to fundamentalna zmiana. - To w praktyce oznacza podwyższenie stawek podatku – komentuje Małgorzata Samborska, ekspertka ds. podatków w Grant Thornton. Według ekonomistów może to wpłynąć na realne wynagrodzenia Polaków bardziej niż inne rozwiązania proponowane w Polskim Ładzie.