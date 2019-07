poczta polska 1 godzinę temu

Ponad 30 mln złotych w 3 miesiące. Poczta Polska uderza w zalegających z abonamentem

W pierwszym kwartale 2019 r. Poczta Polska wysłała ponad 64 tysiące wezwań do zapłaty i wystawiła ok. 14 tysięcy tytułów wykonawczych. To jednak sporo mniej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

