Abonament do likwidacji, media publiczne po nowemu. PO szykuje projekt

Jak podaje "Wyborcza", projekt zakłada likwidację medialnych spółek skarbu państwa i utworzenie holdingu, w ramach którego będzie działało kilkanaście spółek: po jednej do zarządzania TVP i Polskim Radiem i 16 spółek regionalnych z jednoosobowym zarządem.

